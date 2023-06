Pepco tähistab Eestis viiendat aastapäeva klientidele mõeldud erilise loteriiga

„Aastapäev on oluline verstapost mitte ainult Pepco töötajatele, vaid ka meie klientidele. Seetõttu pakume neile praktilist ja väärtuslikku kingitust. Selleks, et tänada oma kliente ühiselt veedetud aja eest, kutsume kõiki osalema spetsiaalses sünnipäevaloosis, kus igaüks on võitja – nimelt saab võita soodustusi oma järgmisteks ostudeks!“ kutsub Pepco Baltikumi operatiivjuht Erika Maželienė kõiki üles loteriis osalema.

Viie aasta jooksul alates tegevuse alustamisest Eestis on Pepco kiiresti ja pidevalt laienenud: 33 kauplust on avatud kõigis suuremates kaubanduskeskustes nii Tallinnas kui ka teistes linnades ja piirkondades, kus kuni Pepco tulekuni puudus sellise formaadiga kauplus, mis pakub mugavat võimalust osta riideid kogu perele, aga ka kodu sisustamiseks ja hooldamiseks vajalikke asju - kõike ühest kohast. Praegu pakub Pepco kuni 300 töökohta Tallinnas ja teistes piirkondades ning loob koos uute kaupluste avamisega pidevalt uusi töökohti.

Pepco areneb ja laieneb väga kiiresti kogu maailmas, viimase kolme aasta jooksul on igal aastal lisandunud uusi turge vähemalt kahes riigis. Seetõttu on loomulik, et ka ettevõtte areng Eestis on toimunud väga kiiresti. Klientide soove järgides on ka sortiment pidevalt täienenud, pakkudes OEKO-TEX® või GOTS sertifikaadiga märgistatud orgaanilisest puuvillast valmistatud riideid ning kasutades oma toodete valmistamisel taaskasutatud polüestrit. Pidevalt täiustatakse ka koduosakonna pakkumisi, kust leiab laia valiku kaasaegseid aksessuaare alati soodsa hinnaga. Pepco on esimene Eestis, kes on liitunud parema puuvilla algatusega.

„Pärast vaid viieaastast tegutsemist Eestis peame end juba küpseks ettevõtteks, kes on võimeline uusi kauplusi mitte ainult avama, vaid vajadusel ka ehitama. Me laiendame pidevalt sortimenti ja avame uusi kauplusi uue kujundusega - uus logo, interjöör, laiem tootevalik. Mõne aasta pärast plaanime anda kõigile kauplustele uue ilme – see saab tähistama Pepco uut algust Eestis,“ ütleb Erika Maželienė.