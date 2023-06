Okupandid on jätnud Hersoni oblasti vasakkalda elanikud saatuse hooleks, öö veedeti katustel

Astra kirjutab, et okupeeritud Oleškõ ja Hola Prõstani elanikud püüdsid end kogu öö üleujutusest päästa. Paljud majad on täielikult vee all ja inimesed istuvad katustel. Otsitakse iseseisvalt paate ja appi on tulnud Hersoni oblasti Ukraina kontrolli all oleva osa elanikud, mille jaoks organiseeriti internetis spetsiaalne vestluskeskkond, kus kannatanud endast teada annavad ja vabatahtlikud neile abi korraldavad.