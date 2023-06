OTSEBLOGI ja VIDEO | Ukraina tungib Bahmuti all edasi, Hersonis

„Vene terroristid on taaskord tõestanud, et nad on oht kõigele elavale. Ukraina ühe suurema veehoidla hävitamine on absoluutselt tahtlik. Vähemalt sada tuhat inimest elas nendel aladel enne Venemaa sissetungi. Vähemalt kümned tuhanded on endiselt seal. Sajad tuhanded inimesed on jäetud ilma normaalse ligipääsuta joogiveele. Meie teenistused, kõik kes saavad inimesi aidata, juba tegutsevad. Aga me saame aidata ainult Ukraina kontrollitud territooriumil. Venemaa okupeeritud osas okupandid isegi ei püüa inimesi aidata. See demonstreerib taaskord küünilisust, millega Venemaa kohtleb inimesi, kelle maa ta on hõivanud, ja mida Venemaa tegelikkuses Euroopale ja maailmale toob.“