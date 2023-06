OTSEBLOGI | Hersoni oblastis ennustati hommikul järgmise 20 tunniga veetaseme tõusu veel meetri võrra

Prokudin teatas, et öösel hakkas uputama Bilozerka kogukonda, kuhu vesi eile veel ei jõudnud.

„Kokku on hommikuse seisuga Hersoni oblasti paremkaldal üleujutatud 1852 maja. Kõik juba töötavad, et aidata inimesi, kes on jäänud üleujutuse tsooni,“ lisas Prokudin.