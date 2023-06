Päästjad päästsid Tartus kindlast uppumissurmast joobes mehe

Päästjad hoiatavad, et joobes ujuma minek on eluga riskimine. Peameeleolus seltskonnas tuleb olla tähelepanelik, et mõni kehvemas seisundis kaaslane veekogu läheduses kaotsi ei läheks ning vajadusel tuleb tema vette minekut elu säästmiseks takistada. Veeõnnetusel saab elu päästa ainult väga kiire reageerimine. Kui purjus inimest korrale kutsuda ei õnnestu, tuleb kohale kutsuda pääste või politsei. Eelmisel aastal uppus Eesti 30 inimest, neist 19 uppunut (71 %) olid surma toonud veeõnnetuse ajal alkoholijoobes.