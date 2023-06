Serbia president: ma ei ole loll, tean, et osa meie relvadest jõuab Ukrainasse

President Aleksandar Vučić on varem väljendanud venemeelseid seisukohti ning keeldunud ühinemast lääne Venemaa-vastaste sanktsioonidega. Nüüd näib Vučić olevat suhtumist muutnud ja on enda sõnul teadlik USA valitsuse raportitest, mille järgi on Ukrainasse saadetud Serbia laskemoona. Vučić ütles ka, et ei kavatse relvatarneid kuidagi takistada.

„Kas on võimalik, et see juhtub? Mul pole kahtlustki, et see võib juhtuda,“ ütles Vučić väljaandele Financial Times. „Aga mis on meie teine võimalus? Neid mitte toota? Mitte müüa?“

Küsimusele, kas ta püüab lääneriikide poolehoidu võita, vastas Serbia president Vučić, et Belgrad püüdis tegutseda neutraalselt. „Aga ma ei ole loll. Ma tean, et osa relvastust võib jõuda Ukrainasse,“ lisas ta.

Vučić teatas ka, et ei kavatse venelasi sõjas toetada. „Me oleme ühinenud kõigi ÜRO resolutsioonidega,“ ütles ta, viidates ÜRO avaldustele, millega mõisteti hukka Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse.

Vučići sõnul ühineb Serbia ka Venemaa-vastaste ekspordipiirangutega. „Me ei ole vahepunkt millegi Venemaale tarnimiseks,“ kinnitas ta.

Serbia president lisas, et aeg, kui ta korra kvartalis Putiniga vestles, on möödas. Ta märkis, et ei ole Kremliga aasta otsa ühenduses olnud, kui välja arvata Moskva külaliste võõrustamine. „Seda pole kunagi varem juhtunud,“ sõnas Vučić.