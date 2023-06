Kultuuriminister koondas asekantsler Taaniel Raudsepa

„Meediale edastatud ettepanekuid, mis puudutavad Vene teatri küsimust, ei ole arutatud, ei ametkondlikult ega ka valdkonnasiseselt, see on ametniku arvamus, mis ei ole kindlasti poliitiline otsus,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga „Aktuaalsele kaamerale“. „See on ametniku idee, see ei ole kultuuriministeeriumi ametlik seisukoht,“ lisas Purga.