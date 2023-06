VIDEO | Siseministeerium: lisaks Heldnale võeti veel neli inimest näiliselt tööle. Roteerumine polnud läbipaistev

PPA osas leidis kinnitust viie politseiametniku politseiteenistusse vormistamine ja roteerumine, mis lõi võimalused taotleda politseiametniku väljateenitud aastate pensioni. Tegelikult aga ei asutud täitma politseiametniku teenistusülesandeid ja jätkati tööd oma endises töökohas.

Kapos analoogseid juhtumeid ei leitud, kuid tuvastati kolm juhtumit rotatsiooni ennetähtaegsest lõpetamisest, et isik saaks vormistada väljateenitud aastate pensioni julgeolekuasutuses ametis olles.

Olgo selgitas, et järelevalvetoimingute käigus kontrolliti nii PPA kui ka kapo personalidokumente perioodil 2018–2023. Ta lisas, et intervjueeriti personalidokumentide vormistamisega ametialaselt kokkupuutuvaid ametnikke ja seotud osapooli. „Sai selgeks, et roteerumine ei ole haldusalas piisavalt läbipaistvalt korraldatud ja roteerumise põhimõtted ei ole kirjalikult kehtestatud,“ ütles ta.

Ta rääkis, et PPA-s läbiviidud järelevalvetoimingute käigus leiti viie ametniku puhul võrreldes teiste roteerujatega erisusi, mis lasevad järeldada, et nende teenistusse võtmine oli näiline.

„Rõhutan, et näiline oli nende teenistusse võtmine PPA-s, mitte rotatsioon ise. Siin on oluline vahe, sest keegi ei vaidle, kas need inimesed roteeriti mujale, ilmselgelt seda tehti ja päevapealt. Küsitav on nende PPA teenistusse vormistamise vajalikkus olukorras, kus nad reaalselt jätkasid oma tööd teises asutuses täpselt samuti kui enne PPA-sse tööle vormistamist,“ selgitas Olgo.

Olgo lisas, et järelevalve käigus ei leidnud tõestust asjaolu, et nende PPA-sse tööle vormistamine oleks PPA jaoks edendanud asutustevahelist koostööd või suurendanud teenistuja pädevust. „Inimesed, kes töötasid teises asutuses, jäid sinna edasi tööle ja side PPA-ga oli pelgalt vormistuslik,“ selgitas ta.