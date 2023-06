Tallinnas hukkus korteritulekahjus eakas mees

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor kinnitas sündmuskohal, et põleng sai alguse hooletust suitsetamisest, ning lisas, et korterist leiti küll suitsuandur, kuid kahjuks ei olnud see töökorras.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik töökorras suitsuanduri olemasolu igas kod. Arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Veendu juba täna, et sinu suitsuandur on töökorras! Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.