Abieluvõrdsuse eelnõule laekus ligi 700 muudatusettepanekut

Komisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul asub komisjon muudatusettepanekuid läbi vaatama pärast seda, kui on lõpetatud huvirühmade ärakuulamine. Komisjon alustas huvigruppide esindajate kuulamisega eile ja jätkab sellega oma tänasel istungil.

Tänasele istungile on kutsutud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Tallinna Mähe Baptistikoguduse, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse, Eesti Evangeelse Vabakoguduste Liidu, MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ning justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Eelnõuga täpsustatakse põlvnemise regulatsiooni perekonnaseaduses seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega. Samast soost abikaasad saavad abieluvõrdsuse kaudu õiguse koos lapsendada. Tuuakse välja põhimõte, et lapsel ei või olla rohkem kui kaks vanemat. Samast soost abikaasa saab oma abikaasa lapse lapsendada bioloogilise vanema nõusolekul. Säilitatakse põhimõte, et lapsega seotud õigused ja kohustused on eelkõige lapse bioloogilistel vanematel. Ema naissoost abikaasal tekib lapsega põlvnemissuhe, kui ta annab ema kunstlikuks viljastamiseks nõusoleku.