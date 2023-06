Priit Humal korruptsioonikahtlusest: koosolekutel enese taandamine olnuks põhjendamatu

Prokuratuuri etteheite kohaselt pidanuks Humal end taandama Kuperjanovi 9 kinnistuga seotud aruteludest oma väidetavate majanduslike sidemete tõttu Pruunsillaga. Teatavasti aitas Parvel Pruunsild, kes ka ise korp! Sakala liige on, osta korporatsioonil skandaali keskmes olevat kinnistut pärast seda, kui linn ostmise eelisõigusest loobus.

Näiteks linnavaraameti juht taandas end neist vaidlustest üksnes seetõttu, et ta ise ka Sakala vilistlane on, nagu kirjutas Eesti Päevaleht. Humal on aga Pruunsillalt saanud annetusi valimiskampaaniateks ja prokuratuuri väitel seovad neid mingil määral ka laenulepingud, mis ei ole saadud klassikalisel viisil.