Rainer Saks Kahhovka tammi lõhkamisest: Venemaa on paanikas, eesmärk on takistada ukrainlaste vastupealetung

Ukraina lõuna operatiivväejuhatus kinnitas, et Vene väed lasid õhku Kahhovka hüdroelektrijaama tammi, mis asub Hersonist ülesjõge Dnepri jõel. Hersoni oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin kuulutas välja Dnepri paremkalda üleujutusohus elanike evakueerimise ning teatas, et vesi jõuab tammi purunemise tõttu kriitilisele tasemele viie tunniga.

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et tammi purustamise üks eesmärk on kindlasti Ukraina vastupealetungi ettevalmistuse ja läbiviimise pidurdamine või isegi nurjamine. Tema sõnul võib see mingil määral vastupealetungi häirida, kuid ta ei usu, et see seda peataks.