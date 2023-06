VILJA KÜSIB | Kellest saab Isamaa uus juht? Lea Danilson-Järg, Urmas Reinsalu ja Tõnis Lukas astuvad debatitulle

Isamaa erakonna senine esimees Helir Valdor-Seeder on teatanud, et tema uuesti esimeheks ei kandideeri. See oli üllatus, sest esiti tal selline plaan oli. Teine üllatuspomm lõhkes siis, kui kahele esialgsele kandidaadile, Reinsalule ja Lukasele, lisandus kolmas: Lea Danilson-Järg.