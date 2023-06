OTSEBLOGI | Zelenskõi: Vene terroristid lasid Kahhovka tammi õhku öösel seestpoolt

Zelenskõi teatas, et RNBO istungil lepiti kokku kompleks rahvusvahelisi ja julgeolekumeetmeid, et võtta Venemaa selle terroriakti eest vastutusele. „Karmilt vastutusele,“ rõhutas Zelenskõi.

„On selge, et antakse täpsed hinnangud võimsa plahvatuse kohta, kui palju selleks on vaja lõhkeainet. See kõik arvestatakse välja. Aga faktid lõhkeaine ja tehnika kohale paigutamise kohta rašistide poolt kontrollitud distantsilt õhkimise kohta on kindlasti olemas,“ ütles Jussov.