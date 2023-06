OTSEBLOGI | Õhku lasti Kahhovka tamm, Ukraina teatel on Bahmuti suunal edasi liigutud üle 1,5 kilomeetri ja Kiievi ümbruses tulistati alla kõik 35 Vene raketti

Internetti ilmunud videote järgi sai tamm kriitilisi kahjustusi ega ole enam võimeline vett kinni hoidma. Videost on näha, et algas kontrollimatu vee väljavool Kahhovka veehoidlast, mis võib kaasa tuua tõsiseid üleujutusi allajõge Dnepri ääres.

Maljar ütles, et viimastel päevadel on Vene informatsioonijõud suurendanud valeuudiste arvu Ukraina vastupealetungi kohta. Seoses sellega märkis Maljar, et Ukraina kaitsjad on viimastel päevadel saavutanud sellel rindelõigul üsna märkimisväärset edu.