Loodi Eesti suurim õendushaiglate ja hooldekodude grupp

Viimase aasta jooksul koondunud raviasutused on lisaks põhjalikele uuendustele esmakordselt Eestis välja töötamas ka patsiendi lähedastele mõeldud portaali, mis annab õendushaiglas või hooldekodus viibiva hoolealuse käekäigust tema lähedastele ülevaateid.

Elora juhatuse liikme ja õendusjuhi Merle Vaheri sõnul on haiglate liitumise ja Elora nime kasutusele võtmise eesmärk ühendada hooldekodud ja õendushaiglad ning need omavahel integreerida ühtseks süsteemiks.

„Kuigi õendushaiglate ja hooldekodude töö on omavahel tihedalt seotud, siis on nad tänase päevani Eestis käsitletud ja majandatud eraldi,“ ütles Vaher. „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel peab info hakkama paremini liikuma, kuna see võimaldab patsiendile leida hooldekodu vastavalt tema vajadustele, mitte juhusele ning arvestada hooldusplaani koostamisel ka varasemalt õendushaiglas kogutud meditsiinilist infot.“