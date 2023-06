VIDEO | Ukraina teatel lasid venelased õhku Kahhovka hüdroelektrijaama tammi, Hersoni oblastis on üleujutused

Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhkulaskmisel venelaste poolt võivad olla negatiivsed tagajärjed Zaporižžja tuumaelektrijaama jaoks, aga olukord on kontrolli all, teatas Ukraina tuumaenergiaettevõte Enerhoatom.

Kahhovka veehoidla vesi on nimelt vajalik selleks, et Zaporižžja tuumajaam saaks toidet turbiinide kondensaatoritele ja ohutussüsteemidele. Praegu on jahutusvee tiik täis ja sellest jaama vajadusteks piisab.