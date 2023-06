Tänasele istungile tulnud neljast huvirühmade esindajast sai sõna aga vaid üks. Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) nentis, et teised päevakorra punktid võtsid plaanitust rohkem aega. Samas rõhutas Odinets, et kõikide huvirühmade kirjalikud seisukohad on kätte saadud ja kõik, kes soovivad neid seisukohti ka suuliselt väljendada, saavad selleks oma võimaluse.