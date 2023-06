Lauri Laats nõuab riigikogulasi solvanud peaministrilt nimekirja „klounide“ kohta

Lauri Laatsi sõnul ületas Kaja Kallas (Reformierakond) viisakusnorme, kui ütles 26. mail toimunud tehnoloogiakonverentsil küsimustele vastates riigikogu liikmete kohta järgmist: „Meil on seal lauljaid küll, aga suures osas, pean kahjuks tõdema, on seal klounid.“

„Riigikogu veebilehel on kättesaadavad XV koosseisu kuuluvate saadikute erialased andmed, millest ei tulene, et enamus oleks spetsialiseerunud tsirkusekoomikale, õigupoolest ei ole seda ükski 101-st saadikust,“ märkis Lauri Laats. „Peaministri poolt sellise väljendusviisi kasutamine riigikogu liikmete osas oli ebameeldiv üllatus ning paratamatult annab see edasi halvustavat suhtumist Eesti Vabariigi seadusandliku kogu liikmetesse. Väide on seda enam kummastav, et alles hiljuti, 12. aprillil sai Kaja Kallas riigikogu enamuselt volitused valitsuse moodustamiseks.“