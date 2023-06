3 peamist müüti online kasiino peavõitude kohta

2. Mängida tuleb vaid kõrgete panustega

Nagu juba mainitud sai, selguvad miljonivõitjad erilistes võrgupõhistes slotimängudes, mida saab mängida üle maailma läbi erinevate internetikasiinode. Kõikidesse nendesse mängudesse on programmeeritud sisse eriline Jackpot-boonusmäng, mis käivitub täiesti juhuslikult. Tõsi on see, et vastava mängu käivitumise tõenäosus on vastavuses panuse suurusega (mida kõrgema panusega mängitakse, seda tõenäolisemalt boonusmäng vallandub), kuid kui juba boonusmänguni jõutakse, ei mängi eelneva panuse suurus enam mingit rolli. Üldiselt on Jackpot-boonusmängudes mitmeid erinevaid võidutasemeid ning ka sinna jõudnud mängija peab arvestama, et tõenäosus peavõidu saamiseks on endiselt erakordselt väike. Kuna väiksemate panustega jõutaksegi boonusmänguni harvem, kipuvad paljud mängijad arvama, et sel viisil mängides pole võimalik kunagi peavõitu saada ning panuseid tuleks tõsta. Paraku tõestavad aga varasemad rekordilised võidud, et see arvamus pole kaugeltki õige.