VIDEO | Võrklaev: opositsiooniga käivad arutelud kompromissiks, kuid kas see juhtub, ei tea

Eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil ütles siseminister Lauri Läänemets, et sellel nädalal jätkatakse arutelusid, mis puudutab obstruktsiooni osas kompromissi leidmist opositsiooni ja koalitsiooni vahel. Võrklaev rääkis, et nagu varem on öeldud, siis koalitsiooni vaatest on kompromissi leidmisel olnud üks vastutulek see, et maksudega seotud eelnõud löödi lahku.

„Oli ka juttu sellest, et ootame ära need muudatusettepanekud ja otsime nendega kompromissi. Oleme neid asju arutanud, seda sisu avalikult ei hakkaks kommenteerima. Need arutelud on olnud selles mõttes üksteist kuulavad – kas sealt ka mõni kompromiss sünnib, ei tea. Meie soovime jätkuvalt nende eelnõudega minna edasi tavapärast menetlust jälgides ja vaatame, kas õnnestub või mitte,“ ütles Võrklaev.

Kuigi minister ei soovi sisust rääkida, siis ütles ta, et arutelud on toimunud. „Eeskätt oleme vaadanud neid asju, mida nemad oma muudatusettepanekutena on pakkunud. Nad on öelnud, et seal on nii sisulisi asju kui ka neid, millega riigikogu tööd takistatakse – oleme arutanud nende sisuliste üle,“ sõnas ta ja lisas, et tema sõnul on asju arutatud heas õhkkonnas mõlema poole vaates.

Võrklaev lisas, et jätkuvalt on soov võtta maksueelnõud vastu kuus kuud enne uut aastat, et oleks võimalik uue riigieelarve kokkupanekul juba nende muudatustega arvestada. „Meie soov on neid järgmisel nädalal ikkagi saalis arutada. Kas enne seda on meil kompromiss selle osas, et opositsioon lõpetab obstruktsiooni või mitte, eks see siis paistab,“ ütles ta.

Maksutõusude puhul on välja käidud ühe variandina, et majutusasutuste käibemaks ei pruugi kerkida 22%-ni, kuid see-eest võib tõusta meedia käibemaks 5% pealt 9%-ni. Võrklaeva sõnul pole veel selles osas otsust tehtud. „Täna rahanduskomisjon ühtegi muudatust selles osas otsustanud ei ole. Enne kui neid otsuseid pole tehtud, ei ole ka millestki konkreetselt veel rääkida,“ märkis Võrklaev.

Rahanduskomisjonile laekus maksualaste seaduste neljale eelnõule Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna fraktsioonilt 887, Eesti Keskerakonna fraktsioonilt 12 ja Isamaa fraktsioonilt 124 muudatusettepanekut – kokku 1023 muudatusettepanekut.