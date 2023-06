Kuula kogemuslugu - millist tervisekahju teeb puuk inimesele?

Eesti loodus on imeline igal aastaajal. Kevadel ja suvel võivad meid aga ohustada väiksemad või suuremad putukad, kes meiega koos loodust jagavad. Üheks sihikindlaks tegelaseks on puuk. Kes ta on, mida ta teeb, kus pesitseb ning millist kahju teha võib – sellest räägib Tervisekassa podcasti uus osa. Saates võtavad sõna dr Pille Märtin Lääne-Tallinna Keskhaiglast, nakkushaiguste ekspert Kerli Reintamm ning Lauri Tõnisson, kes jagab oma kogemuslugu. Saadet juhib Tervisekassa kommunikatsioonispetsialist Evelin Kruusalu.