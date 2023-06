Vene võimuerakonna duumafraktsiooni liige teatas, et mõned „erioperatsiooni“ eesmärgid on mõtte kaotanud

Zatulin ütles 1. juunil foorumil „Millist Ukrainat on meile vaja?“, et „erioperatsiooni“ loogika seisnes selles, et üsna kiiresti pärast Venemaa „jõuaktsiooni“ kukub Ukraina riik kokku ja ilma eriliste ohvriteta õnnestub saavutada see, mida ei õnnestunud saavutada kaheksa aastaga, kui püüti realiseerida Minski kokkuleppeid.

Zatulin märkis, et see plaan kukkus läbi ja see oli oma olemuselt ebareaalne. Zatulini arvates tuleb nüüd üle minna teisele plaanile.

„Millised olid meil eesmärgid, mis teatati avalikult sõjalise operatsiooni alguses? Te kõik mäletate – denatsifitseerimine, demilitariseerimine, Ukraina neutraalsus ning Donetski ja Luhanski rahvavabariikide elanike kaitse, kes kogu selle aja kannatasid. Millises neist punktidest oleme me tänaseks päevaks tulemusi saavutanud? Mitte üheski. Veelgi enam, mõnedel neist ei ole enam mingit mõtet. Näiteks „Ukraina neutraalsus“. Milline mõte on selle nõudmise esitamisel? Antud hetkeks mitte mingisugune. Ta ei muutu neutraalsemaks, kui jääb püsima,“ ütles Zatulin.

Zatulin nimetas Ukraina vastupealetungi arutamist mitte „võiduloogikaks“, vaid „sunnitud loogikaks“. Sealjuures ütles Zatulin, et Venemaa ei saa endale lubada sõjategevuse lõpetamist, sest see oleks selle mõtte lüüasaamine, mis oli alguses. Zatulini arvates peab Venemaa plaan olema liikumine nii kaugele, et vähemalt peamise massi relvadega ei saaks Donetskile ja Luhanskile pihta.

Zatulin on Ühtse Venemaa duumafraktsiooni liige, aga ta ei ole erakonna liige. Vedomosti allikate andmetel on üks karistuse variantidest komitee aseesimehe koha äravõtmine ja fraktsioonist väljaheitmine. Ühe allika sõnul võidakse ka piirduda vestlusega fraktsiooni juhtkonnaga.