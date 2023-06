Tahad saada inimeste aitamise eest 3000 eurot palka? Ootamatult paljudele inimestele jõukohasele hästimakstud tööle saab kandideerida veel ainult paar nädalat

Vanglaametniku töö on ühiskondlikult suure tähendusega ja seetõttu ka kõrgelt tasustatud. Paljud kujutavad seda ametit aga filmide ja seriaalide mõjul endiselt valesti ette.

„Eesti vangla on levinud eelarvamustega võrreldes heas mõttes igav koht. Tüüpiline kinnipeetav on keskealine inimene, kes on väheste sotsiaalsete oskuste või valede eluvalikute tõttu jäänud elu hammasrataste vahele ja probleemide kuhjumisel pannud toime kuriteo. Vanglas tekib inimesel reaalne võimalus alustada uuelt lehelt, õppida uus amet või juba töötada,“ selgitas Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor Laura Kikas.

Parema ja õiguskuuleka elu alustamiseks töötavad koostöös kinnipeetavaga igapäevaselt erinevad vanglaametnikud, et leida parimad lahendused, mis aitaks inimest õigele rajale. Kikase sõnul on valvurite ja teiste spetsialistide töö vanglas 95% ulatuses sisuliselt nõustamine ja eriliigiline sotsiaaltöö, samuti omaenda käitumisega eeskujuks olemine.

„ Tänapäevane vangivalvur on see inimene, kes jälgides ja suheldes pidevalt niiöelda kraadib, kuidas kinnipeetavatel läheb, kuulab nende muresid, viib kokku vajalike spetsialistidega. Koostöös juhtumikorraldajaga ehk inspektor-kontaktisikuga pannakse paika ja aidatakse ellu viia tegevusplaani, mis hõlmab sotsiaalprogrammides osalemist, õppimist, huvitegevusi ja tööd. Valvur tänases Eesti vanglas on pigem justkui õpetaja koolis, lapsevanem või vanem õde-vend, kellel on aga ka teadmised psühholoogiast ja õigusest,“ näitlikustas Kikas.

Kuigi valvurid peavad eeskirjade järgi olema igaks juhuks ka heas füüsilises vormis, esineb vastupidiselt müütidele vägivalda vanglas vähe. Kikas tõi välja, et statistika järgi on tipptunnil liikluses osalemine või ka nädalavahetusel üksi vanalinna tänaval jalutamine märksa ohtlikum kui vanglas töötamine.