VIDEO | Eesti rajas Ukrainasse uue lasteaia, kus on ka pommivarjend. Minister Tsahknal tõmbas avamine silma märjaks

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse (ESTDEV) projektijuht Tarmo Needo juhtis tähelepanu, et lasteaeda on ehitatud ka pommivarjend. „Eesti esimene päris nõuetele vastav pommivarjend on Ukrainas,“ lisas ta. „Täisvalmiduses varjend, kus peavad olema voodid, toolid… Kuna see on lasteaed ja näiteks päevasel ajal peab varjuma, siis on siin ka lastele mänguasjad.“ Varjendis on ka kaks tualetti, neist üks vastab invanõuetele. On ka korralik vee- ja toiduvaru, mis võimaldab pikemat aega vastu pidada. Lisaks elektriventilatsioonile on ka mehaaniline ventilatsioon, mis tagab käsitsi vändatava mootorite abil õhuvarustuse, kui elekter peaks katkema.