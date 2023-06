Vene Telegrami kanali teatel peab Putin halbade sõjauudiste toojaid lääne propaganda mõju all olevaiks

„Olukorraga tuttava kaasvestleja sõnul reageeris Putin ettekannetele reaalsest olukorrast umbes nii: teatas ärritunud vormis ettekandjale, et see on antud hetkel „lääne propaganda“ mõju all, kogub selle eeskujul pea kohale „äikesepilvi“, samas kui Putin ise omab palju usaldusväärsemat informatsiooni teistest allikatest, mis ei lange kokku ettekandjate andmetega. Sealjuures kukkus ettekandja ise ammu välja inimeste nimekirjast, kes omavad ligipääsu Vene Föderatsiooni presidendile. Seevastu oli pidev ligipääs nendel, kes kandsid ette ainult edust ning lüüasaamised ja läbikukkumised pisendasid väikesteks ebameeldivusteks, mis ei mängi olulist rolli,“ kirjutab VTšK-OGPU.