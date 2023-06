Peeter Ernits läheb Martin Helme vastu ja kandideerib EKRE esimeheks: minu nägemus puudutab organisatsiooni juhtimist ja kultuuri

Sel laupäeval toimub EKRE kongress, kus senini oli erakonna esimeheks kandideerimise soovi esitanud vaid EKRE praegune juht Martin Helme. Kandidatuuri sai esitada eilseni. Täna teatas endine riigikogulane Peeter Ernits, et plaanib kongressil Martin Helme vastu minna.

Ernits ütles Delfile, et see on elementaarne, et erakondades on liikmetel võimalik kandideerida kõikidele kohtadele ning see on asjade loomulik käik. Ta lisas, et kuna ta on olnud pikka aega juhatuse liige, siis ta tunneb erakonda üsna hästi. „Mul on oma nägemus, kuidas edasi minna,“ rääkis ta.

See nägemus on tema sõnul seotud erakonna inimeste hoidmise ja usaldamisega. „Mulle meeldivad targad inimesed, erakonnas on neid väga palju. Ma püüaks ümbritseda end maksimaalselt selliste inimestega ja usaldada oma inimesi nii palju, kui võimalik,“ rääkis Ernits.

Ernits sõnas, et tal pole erakonnale ideoloogiliselt mingeid etteheiteid. „Minu nägemus puudutab eelkõige organisatsiooni poolt – juhtimist ja organisatsioonikultuuri,“ ütles ta ja lisas, et erakonnast on maalitud pilt, mis ei vasta tõele. „See on hoopis teistsugune erakond, millest konkurendid on maalinud pildi, et saavutada valimispäeval vastav tulemus.“

Kas Ernits on oma kandideerimisest teavitanud ka erakonna esimeest Martin Helmet? Ta vastas, et pole Helmega sellest veel rääkinud. „Seda pole teatanud talle eelnevalt. Sel teemal pole juhatuses juttu olnud, veel pole rääkinud sellest,“ ütles ta ja lisas, et Helme on olnud väga tubli ning etteheiteid talle pole. „Lihtsalt on erinevaid nägemusi, kuidas ühte, teist või kolmandat asja teha.“

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress toimub 10. juunil Pärnu kontserdimajas.