Eesti Ekspress avaldas sel nädalal suure loo liberaalsest kodanikuühendusest Salk . Loo tarbeks rääkis autor Eero Epner enam kui 50 inimesega sellest, mida Salk on teinud ja kuidas proovinud Eesti poliitikat mõjutada.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir ütles laupäeval Delfile, et komisjon hakkab Salga tegevust uurima. Tema sõnul on mitu inimest võtnud nendega ühendust ja nõudnud teema käsitlemist. Isamaa poliitikud eesotsas endise justiitsministri Lea Danilson-Järgiga kahtlustavad, et Salga tegevus kvalifitseerub keelatud annetuseks, ja näevad selles erakonna varjatud rahastamist.