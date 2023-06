Ukraina maavägede juht teatas vasturünnakutest kahes idarinde lõigus

Sõrskõi ütles Telegrami-kanali Military Media Center vahendusel, et vastane on tugevdanud enda jõude rünnakrühmadega Štorm Z, mis koosnevad eriväljaõppe saanud vangidest. Venemaa rünnakud toimuvad Sõrskõi sõnul Maksjutivka, Novosleviske, Kuzemivka, Makijivka, Belohorivka ja Spirne asulate juures.

„Otsene töö lahingutegevuse piirkonnas on mõeldud probleemide kiireks ja kohapealseks lahendamiseks,“ kommenteeris maavägede juht oma ringkäiku. „See annab võimaluse tutvuda reaalse olukorraga, mitte raportitega.“ Sõrskõi lisas, et rindekomandöridega konsulteerides töötatakse välja uusi lahendusi, et „teatud rindepiirkondades“ võimalikult kiiret edu saavutada.