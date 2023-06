Emajõkke uppunu võis olla välismaalane, keda sõbrad otsivad. Turvakaamerate salvestised andsid juhtunust selgema pildi

Tartu politseijaoskonna välijuht Roland Kruus rääkis Delfile, et linnakaamerate ja piirkonnas paiknevate asutuste kaamerasalvestusi läbi töötades tuvastati, et ööl vastu laupäeva kell 3.40 ajal liigub Emajõkke uppunud mees Rahu silla all jalakäijate tunneli juures, laseb sealt end ühel hetkel metallpiirdest vee kohale rippu ning kukub vette.

„Uppunud mehe isik on jätkuvalt tuvastamata, kuid on kahtlus, et tegu võib olla välismaalasega, kes jäi ööl vastu laupäeva Tartu linnas kadunuks ning kelle kadumisest andsid tema sõbrad meile eile kella 15 paiku teada. Nimelt märkisid kadunud mehe sõbrad, et 24-aastane mees ei olnud keskpäevaks naasnud nendega samasse hotelli ning ööst saati ei ole õnnestunud temaga kontakti saada. Ööl vastu laupäeva kadunud mehe osas täiendav info hetkel puudub.“