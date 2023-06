Reuters: Singapuris toimus maailma luurejuhtide salajane kohtumine, Venemaa polnud kutsutud

Teiste seas olid neljapäeva õhtul toimunud üritusel USA, Hiina ja India luurejuhid, lisavad allikad. USA-d esindas riiklik julgeolekudirektor (DNI) Avril Haines, kes vastutab oma riigis eri agentuuride töö koordineerimise eest. Ühe kohtumisega kursis allika sõnul on üritus rahvusvahelise „varipoliitika“ üks tähtsamaid aastasündmusi. „Võttes arvesse, kui erinevad riigid seal osalevad, ei ole tegu kauplemisfestivaliga,“ lisas allikas. „Pigem on see võimalus parandada arusaamist üksteise kavatsustest ja põhieesmärkidest.“