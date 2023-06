OTSEBLOGI | Prigožini sõnul on Ukraina sõdurid tagasi Bahmuti edelaosas

„Mingil põhjusel tõmmati tagasi üksused, kes pidid jääma [Bahmuti edelaosas asuvasse] aedlinna, kus me iga päev kaotusi kandsime, vaatamata sellele, et seal on raske kanda kinnitada,“ rääkis Prigožin. „Ja täna on infot, et sinna on juba rajatud Ukraina relvajõudude vaatluspunktid. Kui nii, siis ootame järgmisi samme.“