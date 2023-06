VIDEOD | Vene võimud põgenesid partisanide hirmus Šebekinost, Vene armee pommitavat enda linna nagu Ukrainat

Vene Telegrami kanalitel avaldatud videotel on näha, et Belgorodi oblastis asuv Šebekino on muutunud sisuliselt kummituslinnaks. Tänavad on tühjad, poed rüüstatud, mitmed hooned rusudes ja linna kohale kerkinud suitsusambad – väidetavalt pommitab linna sealt lahkunud Vene armee, vahendab Ukraina meedia.