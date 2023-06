„On vaid üks Isamaa!“ kõlas riigikogu valimiste eel Isamaa loosung. Pildil nad oma reklaamidega olid, iseasi, kuidas hinnata, kas see ka tulemuses vastu kajas.

Loomulikult on kampaanial ka hinnasilt ning selgub, et Isamaal on vähemasti teoorias maksmisega rohkelt aega. ERJK tahab erakonnalt teada, millistel tingimustel tasuvad nad oma võlgu. Jutt pole nn peenrahast, vaid märgilistest summadest.