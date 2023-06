Väitega, et Vladimir Putin on tema poeg, tuli Vera esmakordselt avalikkuse ette Vene diktaatori valitsemisaja alguses 1999. aastal, kui rääkis oma loo Gruusia meediale. Ta jutustas, et nägi eelmise aastatuhande lõpus televiisorist toonast peaminister Putinit ja sai kohe aru, et tegu on tema pojaga.