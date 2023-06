OTSEBLOGI | Zelenskõi: Ukraina on vastupealetungiks valmis

Zelenskõi teatas valmisolekust intervjuus ajalehele The Wall Street Journal .

Kuigi Ukraina sooviks vastupealetungiks veel lisaressursse, ei saa Zelenskõi sõnul siiski kuid oodata. Ta märkis, et Ukraina vajab täiendavaid õhutõrjeraketisüsteemi Patriot komplekse, et kaitsta nii tsiviilelanikkonda kui ka rindel olevaid sõjaväelasi.

„Ei tea täpselt, kaua see aega võtab ja mis hinda maksame,“ tõdes president.

Zelenskõi tunnistas, et Venemaal on jätkuvalt õhus eelis ning kaitse puudumine vaenlase lennukite eest tähendab, et paljud sõdurid võivad peatse vastupealetungi käigus hukkuda.