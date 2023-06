FOTOD | Täna algas Läänemere suurim merevägede õppus Baltops 23

„Tänavune Baltops on meie jaoks ajalooline sündmus, sest nii suurt NATO merevägede kohalolu ei ole kunagi varem Eesti pinnal korraga olnud,“ ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska. „Baltops 23 näitab liitlaste pühendumust Eesti ja kogu Läänemere regiooni kaitsele ning tõestab, et meie vetes harjutamine on selleks kaitseks ülioluline.“