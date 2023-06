President Karis president Zelenskõile: Eesti toetus Ukraina NATO ja EL püüdlustele on raudkindel

Eesti riigipea märkis kohtumisel, et tema soov oli külastada Ukrainat rahvusvahelisel lastepäeval, et juhtida tähelepanu Ukraina laste massilisele küüditamisele ja tapmisele. „Peame tegema kõik, et tuua tagasi lapsed, kes viidi jõuga Venemaale. Tuleb karistada neid, kes eri võimutasandeil langetavad laste küüditamist puudutavaid otsuseid ja viivad neid täide. Ma ei soovi elada maailmas, kus tuleb pidada dialoogi nendega, kes tapavad lapsi, pommitavad lastaedu, haiglaid ja ülikoole. Need inimesed peavad olema vangis,“ märkis president Karis. Ta lisas, et sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmine peab algama võimuhierarhia kõige kõrgemast astmest.

Riigipea rõhutas, et Ukraina vajab ennekõike rahu, mis jääks kestma kogu Ukraina territooriumil ja et ükski laps Kiievis, Harkivis, Donetskis, Krimmis — ükskõik, kus Ukrainas – ei peaks enam seisma silmitsi sõjakoledustega. „Peame selle tagama tugevdades Euroopa julgeolekukorraldust, mis omakorda tähendab Ukraina liitumist NATO ja Euroopa Liiduga,“ selgitas president Karis.

Eesti riigipea mainis, et endise teadlasena on jahmatav näha julmust, millega koheldakse Ukraina teadus- ja hariduskogukonda. Pommitatud on enam kui sadat teadusasutust, 9 neist täielikult purustatud. President Karis kutsus üles toetama Ukraina teadlasi, professoreid, õpetajaid, kes tegutsevad Ukrainas või võõrsil, pakkudes teadusgrante ja koostööprojekte. Ta lisas, et Eesti pakub toetusi Ukraina teadlastele ja stipendiumikohti meie ülikoolides.

Eesti president Karis rõhutas, et lasteaiahoone avamine Ovrutšis näitab, et Ukraina ülesehitustöödega saab tegelda juba enne sõja lõppu. Eesti avaliku ja erasektori koostööna valminud lasteaia Žõtomõri oblastis Ovrutši linnas avas täna välisminister Margus Tsahkna. Eesti riigipea märkis, et ülesehitustööle annab hoo Eesti ja Ukraina majanduskoostöö. Selle edendamiseks saadab teda visiidil 24-liikmeline äridelegatsioon, kuhu kuuluvad ka infotehnoloogia-, taristu- ja ehitusettevõtete esindajad. Presidendiga on visiidil ka majandus ja -infotehnoloogia minister Tiit Riisalo, samuti Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ja prorektor Tiit Lukk.