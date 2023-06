Riigikogu keskkonnakomisjoni juhtimisest taanduv Tarmo Tamm (Eesti 200) säilitab kujunenud olukorras huumorimeele. „Paistab, et see on minu teema - küttepuud talveks ja saun küla mererannas,“ märgib ta plaani kohta võimalusel nüüd maaelukomisjoniga liituda.