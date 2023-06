„PÄEVAKORD“ | Pruunsilla kaasuse hõredad kohad: kahtlustuse sisu ja Pruunsilla väited poliitilisest kiusamisest

Pruunsilla juhtumis jääb silma kaks asja. Esiteks: kuivõrd tummine paistab prokuratuuri kahtlustus ning Pruunsilla enda tõlgendus juhtunu põhjustest. Teiseks: milliseid käike astub Parvel Pruunsild.

Pruunsild on seni enda mõju Isamaas hinnanud väga väikseks, lihtliikme tasemele, kes toetab erakonda suuremate annetussummadega lähtuvalt oma maailmavaatest. Selle pildiga aga ei kõla kokku Pruunsilla väide äsja Postimehele antud intervjuus, et tegu on poliitilise rünnakuga. Näiteks selle eest, et Isamaa tegi pensionireformi (mille ideed Pruunsild tugevalt tagant tõukas).

„Kui tal pole nii suurt mõju, siis miks peaks keegi teda ründama? See küsimused on kõik muidugi tähenärimine,“ leiab ajakirjanik Urmas Jaagant, „praeguses olukorras, kus Isamaa on pisike osa opositsioonist, tunduks Isamaa erakonna poliitiline ründamine lihtsalt ressursi raiskamine. Sel poleks mõtet.“

Ajakirjanik Hindrek Riikoja aga muretseb kahtlustuse vettpidavuse pärast: kui prokuratuuri kaasus peaks kohtus kokku varisema, oleks asi paha. „See on kõige halvem, sest õõnestab prokuratuuri usaldusväärsust.“

Prokuratuur on seostena avalikustanud, et Priit Humala lähikondsetel on laenud BigBankis, mida omab Parvel Pruunsild. „Meile ei ole võib-olla kõiki detaile teada, aga sellise ühe lausena kõlab see kummaliselt: mis sellest on, kui üks inimene on võtnud laenu pangast, kelle omanikku tuntakse?“

Kuid oli teisigi detaile: Pruunsilla toetus Humalale valimiskampaania tegemiseks (3000 eurot), samasse erakonda kuulumine. „On hulk pisikesi asju, mis neid inimesi seob; et Humal ei taandanud end otsustest, mis olid seotud Pruunsillaga. /---/ Esimese hooga tundub see natuke hõre – või kuidas?“ küsib Jaagant.