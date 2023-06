Südamekodud – missiooniga töökoht  

Tule nagu oled

Südamekodud üle Eesti pakuvad erinevaid karjäärialaseid väljavaateid. Lõviosa kollektiivist moodustub aga hooldustöötajatest, kes abistavad elanikke igapäevastes toimetustes. Eakate hooldajana tööleasumiseks pole eelnev kogemus ja ettevalmistus kõige määravamad – kui silmad säravad ja on tahe tööd teha, on kõik muu kiiresti õpitav.

Toetav kollektiiv

Südamekodude ühtehoidev meeskond abistab igakülgselt uut töötajat sisseelamisperioodil: tööga alustamist toetavad koolitused, võimalik on teha proovipäev, saada vahetut tagasisidet ja areneda. Ei pea kartma, et kõigega tuleb üksi toime tulla, kuna hooldajale on igapäevatöös toeks kogu kollektiiv eesotsas hooldusjuhi, õdede ja teiste hooldajatega. Julgustame oma töötajaid alati ka kutsealaseks täiendõppeks.



Kindel töökoht usaldusväärses ettevõttes

Eesti suurima eakatekodude grupina pakuvad Südamekodud stabiilset ja turvalist töösuhet. Töötajad saavad olla kindlad, et igakuiselt laekub töötasu kokkulepitud ajal. Ettevõttes on väga lihtne pikalt töötada – üle poole Südamekodude töötajatest omavad vähemalt 3-aastast tööstaaži, ent on ka 20–30aastase töökogemusega inimesi. Valdkonnas töötamise kindlust lisab 1. juulist 2023 jõustuv hooldereform, mis toob lisaraha töötajate palgafondi ning võimaldab värvata täiendavat hoolduspersonali.

Tervist ja heaolu hindav väärtuspakett

Südamekodude jaoks on töötajate märkamine ning nende tervisesse panustamine olulised alustalad. Töötajate väärtuspaketti kuulub igakuine tervisetoetus, mida on võimalik kasutada aktiivseteks tegevusteks või lõõgastuseks. Oma inimesi peetakse meeles isiklikel ja valdkonna tähtpäevadel ning jõuludel. Ettevõte hindab väga pikaajalisi töötajaid ning tööjuubeleid tähistab rahaline preemia. Meeskonnatunnet rikastavad ühisüritused, koolitused, väljasõidud ning parimate tunnustamine.

Hubane ja arenev töökeskkond