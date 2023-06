VIDEO | Margo Grosberg: Ukraina pealetungi ajal on Venemaal oodata veelgi enam juhtumeid, mis sarnanevad Belgorodis ja Brjanskis toimunule

„Aktiivsus Vene föderatsiooni poole peal on langenud. Eelkõige seetõttu, et rindel käib üksuste rotatsioon,“ märkis Grosberg, kelle hinnangul on Ukraina pealetungi ootuses tarvis venelastel oma väsinud positsioone vormis hoida. „Statistiline rünnakute arv on kahanenud.“