BRICS-i välisministrite kohtumisel korrutati Moskva lemmikteemat ehk mitmepooluselise maailmakorra loomist

Lõuna-Aafrika Vabariigi välisminister Naledi Pandor ütles, et BRICS-i visioon on pakkuda ülemaailmset juhtrolli geopoliitilistest pingetest, ebavõrdsusest ja ebakindlusest killunenud maailmas, vahendab BBC News.

BRICS-i riikide rahvaarv kokku on üle 3,2 miljardi, mis on umbes 40% kogu maailma rahvaarvust.

Kohtumise esimesel päeval Kaplinnas ütles India välisminister Subrahmanyam Jaishankar, et kohtumine peab saatma välja tugeva sõnumi, et maailm on mitmepooluseline, et selle tasakaal muutub ja et uute olukordadega ei saa tegelda vanal moel.