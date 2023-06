Tarmo Tamm vahetatakse välja: riigikogu keskkonnakomisjoni esimeheks saab Züleyxa Izmailova

„Kliimaseaduse valguses on tarvis, et keskkonnakomisjoni esimees saaks täielikult pühenduda seadusloomele ja huvigruppide kaasamisele, kus on esindatud nii puidutööstusvaldkond kui ka vabatahtlik keskkonnakaitse,“ sõnas Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas.