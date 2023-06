VIDEO | President Biden kukkus õhujõudude akadeemia lõpuaktusel kõnepoodiumilt alla

Biden aidati kiiresti püsti ja ta kõndis kõrvalise abita oma istekohani. Valge Maja teatas, et presidendiga on kõik korras, vahendab Guardian.

Bideni ihuarst Kevin O’Connor teatas veebruaris pärast viimast läbivaatust, et Biden on terve ja tarmukas 80-aastane mees, kes on valmis presidendi ülesandeid edukalt täitma. O’Connori sõnul on Bideni kange kõnnaku põhjused seljaartriit, varem murtud jalg ja jalgade neuropaatia.