FOTOD ja VIDEO | Pardiralli tähistas juubeliralliga 10. sünnipäeva

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama. Tänavu läks juubeliralli starti 17 000 vanniparti ja konkurents oli tugev.

„Seekordne Pardiralli toimub juba kümnendat korda. Peame igapäevaselt mõtlema sellele, kuidas aidata täna ja homme lapsi ning peresid, kes on raskes võitluses kurja haigusega. Samas on sünnipäeva aastal põhjust vaadata ajas tagasi ja mõelda nendele lastele, kes on heade annetajate abiga saanud lootust ja võimaluse terveneda ning kes täna on juba lapseeast välja kasvanud,“ ütles Luive Merilai, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tugiisik.