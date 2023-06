Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu: lahingud Belgorodis on Ukraina täiemahulise pealetungi algus

Venemaa Belgorodi oblastis käivad plahvatused ja mitmel pool on kuulda tulevahetusi. Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et kuigi Venemaa pinnal peavad lahinguid Vene kodanikest koosnevad Putini režiimi vastased jõud, siis see on Ukraina pealetungi algus ning tõenäoliselt on ees selle sõja kõige karmimad lahingud.