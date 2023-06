MTÜ Slava Ukraini nõukogu juht: revisjoni tulemusi on oodata ilmselt järgmise nädala lõpuks

12. märtsil teatas MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu, et rahaasjade ümber keerlevate küsimärkide uurimiseks tuleb kaasata auditiks neutraalne osapool. Lisaks anti toona ka teada, et MTÜ senise ainuisikulise juhi Johanna-Maria Lehtme kõrval taheti juhatuse koosseisu laiendada.

„Üksikute ja juhuslike abiprojektidega alustanud ühingust on aasta jooksul välja kasvanud organisatsioon, mis vajab pidevat ja põhjalikumat juhtimist, täpsemat rollijaotust ja järelevalvet. Seetõttu otsustati järjest kasvavate töömahtude tingimustes laiendada juhatuse koosseisu ja luua selge järelevalvestruktuur, muuta koostöö süsteemsemaks ja kaasata selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid,“ jagati 12. märtsil nõukogu poolt ning märgiti, et juhatuse ja nõukogu vahel valitseb muudatuste suhtes üksmeel.

8. mail jõudis avalikkuseni teadmine, et Ukraina prokuratuur uurib MTÜ Slava Ukrainiga seotud raha liikumist Ukrainas. 9. mail teatati, et ka Eesti prokuratuur on algatanud MTÜ Slava Ukraini skandaali kohta kriminaalmenetluse. Samal päeval taandas MTÜ nõukogu Johanna-Maria Lehtme juhi positsioonilt.

19. mail ilmus Eesti Ekspressis Lehtme minevikku vaadanud uurimus „„Keegi peab silma peal hoidma, et ta häid inimesi paljaks ei varastaks.“ Kuidas Johanna-Maria Lehtme käe all sai Slava Ukraini heategevusest bisnis“, milles väitis Lehtme kunagine tööandja Annika Arras, et too olla jäänu vahele ettevõtte rahade kõrvale panemisega.