Targa reisiselli põhitarkused, mis säästavad sinu aega, raha ja närve

Pakettreiside eeliseks on asjaolu, et sisuliselt teeb kogu töö sinu eest ära reisiagent. Tema vaatab, et sa ka päriselt normaalse hotelli leiaksid ning on sulle probleemide korral alati abiks. Terviserikked, konfliktid-arusaamatused majutajaga või muud taolist aitab sul reisiagent korda ajada. Miinuseks on siinkohal ehk vähene paindlikkus: kui oled juba kord reisipaketi/firma valinud, siis teevad nad sulle vastavad broneeringud, mida hiljem muuta oleks tülikam (või mõnikord ka võimatu) kui omal käel asju ajades.

Kui oled otsustanud, et tee viib välismaale, siis on mõistagi järgmine samm endale meelepärane sihtkoht valida. Ning seda võimalikult taskukohase hinna ja mõistliku kvaliteediga. Alati võid kõik omal käel välja kaardistada ja kogu teekonna ise paika panna. Samuti võid otsustada pakettreiside kasuks. Mõlemal valikul on omad plussid-miinused. Kõike ise tehes õpid palju ja võid lennata väga odava hinnaga. See-eest on aga ajaline kulu suur ja küsimusi kuhjaga.

Võimalik on ka teadjamatelt reisisellidelt nõu küsida, mis võiks „esmavajalikuks“ kvalifitseeruda ja ilma milleta minna ei tasuks. Soovi korral saad internetist välja otsida pakkimise nimekirjad (ingl. k. travel packing check-list), mida vastavalt enda eelistustele muuta saad.

Mis riietesse puutub, siis tasub need rulli keerata või spetsiaalsetesse vaakumkottidesse panna. Huvitaval kombel võtavad need niimoodi vähem ruumi. Jalanõud võid mässida eraldi kile sisse, pisikesse kilekotti või need näiteks vannimütsi panna, et nad muid asju ära ei määriks. Sama kehtib ka šampooni- ja kreemipudelitele. Kasuta ära ka pakkimise käigus tekivad tühimikud ning pane sinna näiteks sokid või muud väiksemad asjad. Vettkartvad asjad mässi samuti kile sisse.

Väärisasjade ja rahaga tuleb olla leidlik ning peita need kohtadesse, kuhu pikanäpumees esimesi hooga vaadatagi ei oskaks. Katsetada võid tühjade päikesekreemi pudelitega, sokkide, tossudega ning kõige muu „ebatraditsioonilisega“, mis asjassepühendamatule lausa jaburana tunduda võivad.

Ja kui nüüd kimpsud-kompsud kokku on pakitud, siis tuleb see kõik ka muidugi üle kaaluda, et ei tekiks lisakilosid, mis võivad hiljem nii rahaliselt kui ka meelerahu arvelt kulukaks osutuda. Tihtipeale ajab asja ära tavaline kodune kaal. Igal lennufirmal on pagasile erinevad nõuded nii mõõtmete kui kaalu osas, kindlasti loe vastavat infot pakkuja kodulehelt.

Dokumendid-tingimused-kindlustused

Paljude jaoks ehk tüütu, kuid tänapäeval siiski vajalik. Enne minekut tuleb loomulikult ära teha kodutöö ja uurida, kas on tarvis viisat. Kui mitte, siis kui kaua viisavabalt sinu valitud riigis reisida saab? Millised tingimused kehtivad riiki sisenemisel? Vaktsiinid, testid või midagi muud? Kontrolli, et sinu pass/ID-kaart kehtivad veel julgelt mitu kuud enne teele asumist, et need reisiloleku vältel ei aeguks.