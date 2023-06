VIDEO | Millal algab ukrainlaste suur vastupealetung? Pevkurile kinnitati, et ilmaolud on hetkel ideaalsed

Minister märkis, et Venemaa pihta suunatud droonirünnakute taga võib olla vahel Venemaa ise, et liita elanikke ja põhjustada üldmobilisatsiooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas sel nädalal, et otsus on tehtud. Ukraina läheb vastupealetungile. Mil, ta ei öelnud. Pevkur rõhutas, et vastupealetungi osas ei peaks eufooriasse sattuma, panema peale liigselt pingeid.

Ukraina tingimustes on oluline roll ilmaoludel. Pevkur on Ukraina võimudega kontaktis olnud ja eilegi kinnitati, et ilmaolud võimaldavad praegu suuremahulise rünnaku ette võtta. „Aga tuleb arvestada, et ajaaken tuleb peale, suve pikalt pole. Kui suvi läbi, siis jälle vihmaperioodid ja rasketehnikaga pole võimalik liikuda,“ märkis ta.